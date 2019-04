Strajk nauczycieli wciąż trwa. Ruszyły rozmowy okrągłego stołu na Narodowym, a przed stadionem pikieta

Na PGE Narodowym o godz. 12 rozpoczęły się obrady okrągłego stołu, jednak bez przedstawicieli najważniejszych związków zawodowych nauczycieli. Przed stadionem dokładnie o tej samej porze ruszy kolejna już demonstracja nauczycieli.

Mimo że ZNP poinformowało o zawieszeniu strajku, ten jeszcze trwa. Zawieszony będzie dopiero od soboty. Oświatowi związkowcy zapewniają, że wrócą we wrześniu i zrobią rządzącym sprawdzian.

- Od soboty 27 kwietnia zawieszamy strajk. Dajemy premierowi czas do września - poinformował w czwartek po godz. 13 szef ZNP Sławomir Broniarz. Jak podkreślił, związek zawiesza strajk, ale go nie kończy. - Chcemy dać uczniom szansę zakończenia nauki. Nie składamy broni, nie przystąpimy do fasadowych negocjacji przygotowanych przez rząd. Nie rezygnujemy z postulatu 30-procentowego wzrostu wynagrodzenia - dodał.