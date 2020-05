Strajk Przedsiębiorców. Paweł Tanajno chce ściągnąć do stolicy nawet milion ludzi

Strajk to inicjatywa, za którą stoi między innymi Paweł Tanajno - przedsiębiorca, jeden z bezpartyjnych kandydatów, startujących w tegorocznych wyborach prezydenckich. Akcja ma na celu wymuszenie na rządzie zwiększenia pomocy dla firm i przyspieszenie decyzji o odmrożeniu gospodarki, a także zmuszenie premiera Morawieckiego do dymisji.

Wiadomo, że do Warszawy zjeżdżają się ludzie z całej Polski. Mówił o tym jeden ze współorganizatorów strajku, Michał Wojciechowski, w trakcie transmisji na żywo na Facebooku w czwartek wczesnym popołudniem. Chodzi m.in. o grupy przedsiębiorców jadących z Łodzi, Poznania, Wrocławia, Śląska. Z samych Katowic przyjedzie zorganizowana grupa około 1000 aut.

W związku z tym trzeba liczyć się z dużymi utrudnieniami w ruchu. "Trzeba być wcześniej i już od godziny 15:15 zacząć się poruszać po tej trasie. Samochody skupiają się na ulicach, a piesi w obszarze zaznaczonym na czerwono" - czytamy na Facebooku. "Obszar zaznaczony na czerwono", to właśnie okolice Ronda Dmowskiego.

Szczegółowe postulaty Strajku Przedsiębiorców to: utrzymanie miejsce pracy i powstrzymanie fali obniżek pensji i zwolnień; przelewy odszkodowań dla firm za kwarantannę w sposób automatyczny w oparciu o pliki JPK w kwocie równej spadkowi obrotów w czasie kwarantanny, w celu ratowania miejsc pracy i wysokości wynagrodzeń; dymisja ministra Szumowskiego i premiera Morawieckiego; maksymalna, odpowiednia do skali kryzysu redukcja w administracji publicznej, obniżenia wynagrodzeń do minimalnej krajowej w ministerstwach, agencjach, funduszach skarbu państwa, zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na finansowanie wsparcia dla MSP i obniżki danin - ZUS, podatków i VAT.