Strajk taksówkarzy pokryje się nauczycielami. Rząd ma 7 dni by rozwiązać problem

8 kwietnia nie tylko nauczyciele zapowiadają generalny strajk. Na ulicach protestować będą również taksówkarze.

Protest taksówkarzy. Co na to mieszkańcy Warszawy?

Pikieta pod ministerstwem infrastruktury nie przyniosła efektu, ostatniej szansy upatrują w interwencji premiera. We wtorek w południe do jego kancelarii mają złożyć swoje postulaty. Pisma trafią też do wszystkich urzędów wojewódzkich.