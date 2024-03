Studenci Collegium Humanum: miał być prestiż, a robi się dno

Oznacza to, że dyplomy z pieczątką uczelni przestaną być biletami do intratnych posad w spółkach Skarbu Państwa. To duża zmiana w stosunku do tego, co rząd mówił jeszcze niedawno. Jeszcze na początku tygodnia CIR twierdziło bowiem, że "rada nie ma uprawnień oraz narzędzi, które pozwoliłyby na weryfikację dyplomów uczelni wyższych uzyskanych przez kandydatów do rad nadzorczych, w tym dyplomów Collegium Humanum".