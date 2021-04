Sunday Polska nawiązuje strategiczną współpracę z Lendi

Jak pokazuje ostanie badanie, przeprowadzone w tym roku przez Instytut Badawczy ASM dla Sunday Polska, ponad 60% właścicieli domów jednorodzinnych w Polsce planuje inwestycję w instalację fotowoltaiczną. W odpowiedzi na to wzmożone zainteresowanie energią słoneczną, Sunday Polska oraz Lendi zawarły partnerstwo w celu zapewnienia lepszego dostępu potencjalnych klientów do technologii fotowoltaicznej. Broker finansowy – Lendi – został autoryzowanym partnerem Sunday, a tym samym do sieci partnerskiej Sunday Polska dołączy ponad 850 ekspertów kredytowych Lendi w całej Polsce, którzy poza kredytami będą oferować także rozwiązania fotowoltaiczne. Jest to spore udogodnienie dla potencjalnych inwestorów w energię słoneczną, którzy dzięki sieci handlowej Lendi uzyskają szeroki dostęp do informacji o warunkach inwestycji w energię słoneczną.