Susza rolnicza stwierdzona w Polsce. Upalny kwiecień i maj zrobiły swoje

Tegoroczna wiosna zaskoczyła wysokimi temperaturami i słoneczną pogodą. To, co dobre dla turystyki, źle odbija się na rolnictwie. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa ogłosił suszę rolniczą.

Susza rolnicza doskwiera przede wszystkim rolnikom, którzy uprawiają zboża jare, zboża ozime, truskawki oraz krzewy i drzewa owocowe. Ogłosił ją Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB), który działa na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Badania przeprowadzono w okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2018 roku.

System ma za zadanie wskazać obszary, na których potencjalnie wystąpiły straty spowodowane warunkami suszy dla upraw uwzględnionych w ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce.

"Najniższe wartości KBW w tym okresie sześciodekadowym wystąpiły w Poznaniu i na terenach przyległych do tego miasta, osiągając od -200 do –209 mm. Duży deficyt wody wynoszący od –170 do -199 mm odnotowano na terenie Nizin: Wielkopolskiej, Szczecińskiej, Mazowieckiej, Pojezierza Wielkopolskiego, na Ziemi Lubuskiej oraz w Kotlinie Sandomierskiej. Duże niedobory wody wynoszące ponad 150 mm notowano na bardzo dużych obszarach Polski" - podaje Instytut.