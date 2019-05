SUV do floty? Oczywiście, że tak

Cena zakupu już dawno przestała być jedynym kryterium wyboru auta do firmy – nawet, gdy mówimy o zakupach flotowych, gdzie zamawiane są dziesiątki, a nawet setki pojazdów danego rodzaju. Dziś samochód w firmie musi pełnić wiele różnych ról.

Jeep Compass (Jeep)

Ilość zastosowań samochodów flotowych jest tak duża a potrzeby mogą być tak wszechstronna, że dopasowując do nich odpowiednie auto nie możemy wręcz nie pomyśleć o SUV-ie – w końcu to właśnie takie samochody najlepiej radzą sobie w każdych warunkach i po prostu... dają więcej możliwości niż tradycyjne auta osobowe.

Jeśli spojrzymy na Jeepa Compassa, to bez trudu znajdziemy w nim cechy, które przydadzą się zarówno w jednoosobowej działalności freelancera, pracującego choćby w mediach, jak i auta reprezentacyjnego, odpowiedniego dla kadry kierowniczej, czy też po prostu: auta do pracy pokonującego setki tysięcy kilometrów rocznie po trasach szybkiego ruchu. Wspomniana wcześniej wszechstronność SUV-a, w tym wypadku Compassa, sprawia, że ten jeden model jest właśnie odpowiedni do wielu zastosowań.

Modne i funkcjonalnie

Nasz hipotetyczny freelancer z pewnością doceni odpowiednią mobilność, jaką zapewni mu Jeep – znacznie większą niż w aucie osobowym. Sesja zdjęciowa w środku lasu? Z Jeepem zrealizuje ją bez problemu, zabierając cały potrzebny sprzęt fotograficzny i kilkuosobową ekipę na miejsce. Każdy Jeep ma geny swojego dziadka – słynnego Jeepa Willysa. Dlatego bez problemu poradzi sobie w terenie, zwłaszcza gdy wybierze się wersję z napędem na wszystkie koła. Z drugiej strony spisze się także w mieście, gdy trzeba będzie zaparkować pod redakcją umieszczoną w jednym z obleganych biurowców – wtedy doceni się jego mniejsze niż tradycyjnego sedana lub kombi rozmiary zewnętrzne.

Każdy użytkownik Jeepa doceni wysoką jakość multimediów. Dzięki którym może być w stałym kontakcie z innymi – auto potrafi samo zadzwonić lub wysłać i odebrać wiadomości tekstowe. Bez problemu można podłączyć muzykę do samochodowego audio, a stacja multimedialna odbiera także radiowe stacje internetowe – dzięki czemu w podróży można się chwilę zrelaksować. Wszystko to jest dostępne z poziomu 8,4 calowego wyświetlacza centralnego.

Jeepa można łatwo polubić, dlatego sprawdzi się także po pracy. Wygląda dojrzale i elegancko, dobrze więc będzie wyglądał stojąc pod modną knajpą w mieście. To miłe uczucie, móc odwrócić się przez ramię by zobaczyć, że wybraliśmy odpowiednio wyglądające auto. Nie sposób nie zabrać go też na weekend ze znajomymi - np. spędzany na łonie natury. To samochód, który idealnie sprawdzi się w małych firmach, w których auto zarabia na siebie w godzinach pracy, a później służy właścicielowi jako samochód do użytku prywatnego.

Także dla biznesu

Nienaganna prezencja i modne kształty nadwozia nie służą jednak wyłącznie naszej wewnętrznej próżności, ale też przydadzą się we właściwym reprezentowaniu firmy. Compass jest odpowiedni na spotkanie z klientem, niezależnie od tego, czy odbędzie się ono w nowoczesnym szklanym biurowcu, czy na środku łąki - gdzie... np. trzeba pokazać teren pod nową inwestycję budowlaną.

Dzięki swojej wszechstronności Jeep czuje się dobrze w każdym miejscu. Jednocześnie wybór takiego samochodu pokazuje nie tylko nasze dążenie do nowoczesności i chęć podążania za trendami, ale to, że nie boimy się być innymi, że stać nas na myślenie "out of the box" - kreatywne i niestandardowe. I może, jeśli pojawią się problemy, podobnie będziemy je rozwiązywać.

Jednocześnie Jeep Compass może być tak skonfigurowany, że spełni wszystkie potrzeby osoby na stanowisku kierowniczym. Bez problemu można go wyposażyć w automatyczną, aż 9-stopniową skrzynię biegów, która zapewni komfort jazdy zarówno w codziennych korkach jak i w dłuższej podróży biznesowej. Jazdę umili jasna lub ciemna skórzana tapicerka wysokiej jakości, adaptacyjny tempomat czy podgrzewane fotele i kierownica. Nowy model amerykańskiej marki można skonfigurować tak, że swoim wyposażeniem i komfortem przebije sedana segmentu premium, którego rozważaliśmy dotychczas.

Codzienna praca to jego żywioł

Szeroka gama wersji silnikowych sprawia, że Compass bez problemu da sobie radę w codziennej pracy. Jeśli pracownicy jeżdżą w mieście, to dobrą konfiguracją będą silniki benzynowe. Dla tych, którzy pokonują dalsze trasy, marka proponuje dwa silniki diesla – o pojemności 1,6 i 2,0 litra. Komfortowe wnętrze powoduje, że nawet daleki wyjazd służbowy nie wpłynie na użytkownika negatywnie. Wyposażenie w nawigację sprawi, że dojazd do celu przebiegnie bez niespodzianek. A gdyby nawet na trasie powstał jakiś zator, to bez problemu można go szybko i sprawnie ominąć bocznymi drogami lub nawet poza wytyczonymi szlakami. To zaleta zwiększonego prześwitu i napędu 4x4.

Pojemne wnętrze pozwala na przewóz zarówno bagażu kierowcy, jak i wszystkiego, co potrzebne do pracy. Odpowiednia moc silników sprawi, że Compassa można wykorzystać także do transportu dodatkowej przyczepy – jej waga może wynosić (w zależności od silnika i wybranej skrzyni biegów) od 1000 do 1900 kilogramów. To może mieć znaczenie, jeśli firma transportuje większe towary lub prezentuje je klientom.

Auto zaprojektowane jest do trudnej eksploatacji, dlatego dzielnie zniesie nawet intensywne użytkowanie. Wytrzymałe zawieszenie i sprawdzone oraz oszczędne silniki sprawią, że koszty utrzymania i użytkowania pozostaną na niskim poziomie.

Odpowiedni nawet dla dużych firm

Wszechstronność modelu i mnogość jego konfiguracji sprawia, że duża firma może kupić wiele egzemplarzy i dopasować je do potrzeb poszczególnych stanowisk. Unifikacja modeli aut sprawi, że koszty użytkowania takiej floty znacznie się zmniejszą. Podobnie z mniejszym biznesem – bez problemu jego właściciel wybierze dokładnie takiego Compassa, jaki jest mu potrzebny.

Decydenci flotowi z pewnością zauważą niską prognozowaną utratę wartości modelu Compass – będzie go można korzystnie odsprzedać i z pewnością znajdzie się na niego dobry klient. Zarządzanie całą gamą aut ułatwi usługa Mopar Connect Services, która zapewni pomoc w przypadku kradzieży, wypadku lub awarii.

Bardzo użyteczną funkcją jest możliwość zdalnego otwarcia samochodu z poziomu telefonu – ułatwia to przekazywanie auta pracownikom, bo nie wymaga kluczyków i można to zrobić na odległość. Auto może przekazywać na telefon także informacje o stanie paliwa, swoim położeniu i ciśnieniu w oponach. Pozwala to mieć całą flotę aut pod kontrolą, bez potrzeby wychodzenia z biura.