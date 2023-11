Świece z Polski podbijają świat. Nasz kraj nie ma sobie równych w eksporcie w całej Unii

Gdzie trafiają świece z Unii?

Jeżeli nie na wspólny rynek, to świece z UE trafiają przede wszystkim do Wielkiej Brytanii. Unia wyeksportowała tam prawie jedną trzecią całego wyeksportowanego towaru (159 ml euro, czyli 30 proc.). Pozostały eksport świec ze Wspólnoty trafił głównie do Stanów Zjednoczonych (80 mln euro, 15 proc.) i Szwajcarii (72 mln euro, 14 proc.).