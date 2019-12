WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

totalmoney.pl chwilówki + 2 gospodarkawiadomości wczoraj (14:39) Święta zasypią nas chwilówkami. Kredyty idą w odstawkę Święta za pasem, a wraz z ich przyjściem zaczyna się gorączka zakupów. Jak sobie radzić z tak dużymi wydatkami skoro z roku na rok wszystko drożeje, a średnia pensja podniosła się o tyle co nic? Grudzień co roku zbiera potężne żniwa w postaci chwilówek i pożyczek, a kredyty gotówkowe idą w tym czasie w odstawkę. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Z roku na rok w grudniu wzrasta liczba dłużników, którzy na styczeń odkładają spłatę kredytów. (East News) Polacy na święta Bożego Narodzenia wydają średnio 1400 zł, czyli o 150 zł więcej niż w roku ubiegłym. Najbardziej rosną ceny artykułów spożywczych, które podrożały aż o 30 proc. względem roku 2018, a niestety wraz z drożejącymi cenami nie rośnie zasobność naszych portfeli. Boże Narodzenie ważniejsze od raty kredytu Największe świąteczne koszty generują zakupy spożywcze, prezenty, środki czystości i pozostałe okołoświąteczne wydatki (zakup choinki, bombek, świątecznych dekoracji). Z roku na rok w grudniu wzrasta liczba dłużników, którzy na styczeń odkładają spłatę kredytów, rat za sprzęty elektroniczne, bieżących rachunków, czy też alimentów i choć sytuacja makroekonomiczna się poprawia, to i tak nadal balansujemy na finansowej krawędzi. Zobacz także: Jesteś rodzicem Zobacz na co możesz liczyć od państwa Za brak kontroli nad domowym budżetem odpowiedzialny jest brak dyscypliny finansowej. Coraz częściej się zdarza, że kwotę, którą zarezerwowaliśmy na zakup chociażby prezentów przekraczamy i to o nawet 30 proc.! Dla niektórych na pewno dodatkowym zastrzykiem gotówki będzie 500+, ale co mają zrobić osoby, które nie mają dodatkowych funduszy, a widmo nadchodzących płatności wciąż rośnie? Chwilówka na chwilę, czyli daj się ponieść magii Świąt Rynek finansowy pokazuje, że w grudniu klienci banków rzadziej decydują się na kredyty hipoteczne, czy gotówkowe, na rzecz chwilówek online. Nie ma się co dziwić, skoro taką pożyczkę możesz wziąć bez wychodzenia z domu i na o wiele niższą kwotę, niż w przypadku kredytu gotówkowego. Okres gorączki świątecznej można porównać z szałem chwilówkowym podczas Black Friday, bo kiedy pieniądze są potrzebne na już – pożyczki zdają się być najlepszym wyborem. Dodatkowo z każdej strony jesteśmy zasypywani reklamami parabanków, które prześcigając się między sobą, potrafią zaproponować taki kredyt, który jest dla klienta opłacalny. Chwilówki sprawdzają się szczególnie w okresie Bożego Narodzenia ze względu na łatwą dostępność, szybkość i minimalną ilość formalności, na które w takim okresie zwyczajnie nie ma się głowy. Jeżeli zastanawiasz się, w której instytucji finansowej dostaniesz chwilówkę na najbardziej opłacalnych warunkach, koniecznie sprawdź poniższy ranking, przygotowany w oparciu o całkowitą kwotę pożyczki wynoszącą 100zł z okresem spłaty na 30 dni. totalmoney.pl Podziel się Święta, święta i po świętach… Ciesząc się atmosferą bardzo łatwo jest wpaść w spiralę pożyczania pieniędzy, którą z każdą kolejną pożyczką, będzie coraz trudniej spłacić. Dlatego, jeżeli nie umiesz odłożyć pieniędzy wcześniej i wydać tylko takiej kwoty, którą przeznaczyłeś na świąteczną gorączkę pamiętaj o zdrowym rozsądku i o tym, by nie pożyczać więcej, niż możesz realnie spłacić.