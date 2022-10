Świetny lipiec w centrach handlowych. Obroty dużo większe niż przed pandemią

I dodaje, że branża liczy na utrzymanie obrotów w nadchodzących miesiącach, choć może to być trudne. - Jesteśmy jednak świadomi niesprzyjających czynników zewnętrznych, takich jak spowolnienie gospodarcze, wciąż rosnąca inflacja i dynamicznie podnoszące się koszty energii. Niewątpliwie będą one wpływać na postawy konsumentów, na co może wskazywać odnotowany w sierpniu spadek liczby odwiedzających - przyznaje Poznański.