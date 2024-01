Świetny rok giganta paczkowego. Rafał Brzoska zadowolony z wyników

Kiedy miliard paczek?

W Polsce, w 2023 roku, wolumen przesyłek wyniósł 589,5 mln przesyłek, co oznacza wzrost o 16 procent. Na rynkach międzynarodowych wolumen wyniósł 302,6 mln sztuk, co oznacza wzrost o 28 procent, w tym Mondial Relay dostarczył 239,9 mln przesyłek, co oznacza wzrost o 13 procent. W Wielkiej Brytanii, drugim co do wielkości międzynarodowym rynku, InPost dostarczył 46,5 mln paczek w 2023 r. – po wzroście o blisko 127 proc. rdr.