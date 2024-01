Świnoujście chce sprzedać zielony teren nad samym morzem. Co się z nim stanie?

Wkrótce przetarg

Działka znajduje się na końcu ulicy Uzdrowiskowej, obok parkingu przy ujściu rzeki Świny do morza. Jej numer ewidencyjny to 116/11, została dla niej założona księga wieczysta o numerze SZ1W/31377/4. Serwis podkreśla, że to teren zielony, prowadzący na plażę, i że zapowiedź jego sprzedaży wywołała zainteresowanie ze strony mieszkańców. Ludzie chcą wiedzieć, co się stanie z parcelą, gdy trafi w ręce prywatnego właściciela.