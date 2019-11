Sylwester w stylu gwiazd, na kuligu albo w Czarnobylu. Można wszystko, ale trzeba sporo zapłacić

Choć wyjazdy sylwestrowe są droższe niż wycieczki w "zwykłych" okresach roku, to chętnych nie brakuje. Coraz więcej osób poszukuje czegoś innego niż tańce w popularnej restauracji w mieście. Zabawa w cieniu elektrowni w Czarnobylu? Można i tak.

- Polacy to coraz bardziej wymagający klienci. Rezerwując imprezy sylwestrowe przez nasz portal mają zwykle całkiem sporo dodatkowych oczekiwań. Pytania, czy podczas imprezy sylwestrowej na pewno będą tańce specjalnie nie dziwią. Niektórzy żądają jednak nawet możliwości zapoznania się z playlistą. Inni oczekują cateringu bezglutenowego, miejsca do ćwiczenia jogi, noclegu gratis i animatora dla dzieci. Znalezienie adekwatnej oferty nie powinno stanowić problemu, pod warunkiem, że wszystkie wymienione oczekiwania nie będą pochodziły od jednej osoby – powiedział Mateusz Goliat z portalu Sylwestrowo.pl.

Rzeczywiście, w serwisie znajdują się oferty realizujące chyba każdy scenariusz, jaki sobie można wymarzyć. Bal w stylu filmowym? Kulig w górach i świętowanie początku roku przy ognisku? Zabawa na najwyższym piętrze hotelu, gdzie z okien doskonale będzie widać pokaz fajerwerków? Wszystko jest dostępne – to tylko kwestia ceny. Trzeba brać pod uwagę, że kilkudniowy wyjazd sylwestrowy jest znacznie droższy od wyjazdu w innym terminie, bo zapłacić trzeba nie tylko za bal (lub inne atrakcje), ale znacznie droższe są również noclegi. Mimo to, jak twierdzi przedstawiciele serwisu z rezerwacjami sylwestrowymi, chętnych nie brakuje.

Zamiast Sylwestra w hotelu za miastem można zaszaleć i pojechać do Paryża, Rzymu czy w Alpy. Cały świat stoi otworem (bo znów – to wszystko kwestia ceny), a jak dobrze poszukać, znajdziemy nawet bardzo nieoczywiste kierunki. Przykładowo – "Powrót do przeszłości". Tak nazywa się 5-dniowa wycieczka na Ukrainę, a wyróżnia ją to, że noc sylwestrową zainteresowani spędzą… w Prypeci, czyli bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni w Czarnobylu.