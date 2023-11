Sylwester w Zakopanem. Za nocleg płaci się pięciokrotnie więcej niż poza sezonem

Hotele i pensjonaty robią, co mogą, aby zachęcić turystów do rezerwacji pobytów. Oferują pakiety świąteczne z kolacją wigilijną, muzyką góralską na żywo i wizytą św. Mikołaja. Takie atrakcje to już niemal standard. Za bajkowe święta pod Tatrami trzeba jednak słono zapłacić. Pakiet 4 dniowy w pensjonacie to co najmniej 1200 złotych za osobę.