SZ: Niemieckie banki przeciwko przymusowej daninie w Polsce

Polskie władze chcą pomóc kredytobiorcom, którzy zaciągnęli kredyty mieszkaniowe, a teraz nie mogą ich spłacić. Wyjściem ma być przymusowa danina od banków. Niemieckie banki protestują i proszą Brukselę o pomoc.

"Proponowana ustawa naruszyłaby podstawowe zasady prawa UE” – piszą autorzy listu skierowanego do trzech komisarzy Unii Europejskiej. O sprzeciwie banków pisze niemiecki dziennik "Sueddeutsche Zeitung” ("SZ"). Jeżeli przepisy rzeczywiście wejdą w życie, będzie to miało "poważne negatywne skutki dla sektora bankowego w Polsce" – ostrzegają prezesi sześciu dużych banków, w tym Deutsche Bank i Commerzbank, apelując do Brukseli o pomoc.

Autor materiału Alexander Muehlauer wyjaśnia, że przedmiotem sporu jest państwowy fundusz, z którego ma być wypłacana pomoc dla obywateli, którzy "stracili na spekulacjach kredytowych". "Banki są zdeterminowane, by bronić się. Chcą nie dopuścić do tego, aby polskie władze obarczyły ich kosztami za to, za co nie ponoszą odpowiedzialności" – czytamy w "SZ".