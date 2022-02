Szaleństwo na stacjach paliw. Wielkie kolejki i podwyżki cen. Orlen zabiera głos

To niejedyna stacja, która podniosła ceny do niemal 10 zł za litr. Rzeczniczka Orlenu Joanna Zakrzewska wzięła na Twitterze udział w dyskusji dotyczącej innej placówki, która to zrobiła. Jak skomentowała, stacja ta kupuje paliwo w hurcie między innymi od Orlenu i sprzedaje z ok. 100 proc. marżą.