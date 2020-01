Szampan dla dzieci to cukier, aromat i konserwanty. Czy warto częstować nim najmłodszych?

150 ml szampana dla dzieci zawiera 3 łyżeczki cukru. Czy w takim razie można "bezkarnie" nalać maluchowi kieliszek napoju z bąbelkami? Warto jednak wiedzieć, że skład tego produktu nie jest tak "piękny", jak jego butelka.

Szampan dla dzieci zawiera duże ilości cukru. (East News, Fot: Adam Gladecki/Reporter)

Czy podawanie dziecku szampana dedykowanego najmłodszym to dobry pomysł? Zdania są podzielone. Jedna grupa uważa, że tego typu napoje pokazują maluchom "tradycję", jaką jest świętowanie w obecności alkoholu, a drudzy nie widzą w tym nic złego. Kwitują nawet stanowisko pierwszej grupy słowami o "zabieraniu dzieciństwa". Myślę, że warto przyjrzeć się innemu argumentowi, a mianowicie - składom szampanów dla dzieci, zostawiając kwestię moralności rodzicom.

Szampan dla dzieci to napój gazowany, dostępny w różnych smakach i w kolorach. Tęczowa szata graficzna etykiety na butelce jeszcze mocniej zachęca do zakupu. Dzieci kochają to, co barwne, tym bardziej że niektóre szampany okraszone są motywem z ich ulubionych bajek.

Wybieram się do supermarketu, aby przyjrzeć się szampanom stojącym na półce. Biorę do ręki kilka butelek i zaczynam analizować ich składy. Pierwsze produkty pochodzą od popularnego producenta. Na półce znajduję zielony szampan o smaku kiwi, bordowy - wiśni i pomarańczowy - brzoskwini. Każdy z nich na pierwszym miejscu na etykiecie ma wodę, a potem składy już się trochę różnią. W jednym produkcie już na drugiej pozycji jest cukier. Dokładnie przyglądam się zawartości białych kryształków. W 150 ml, czyli zalecanej porcji, jest 15 g cukru, a więc… 3 łyżeczki. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę fakt, że według Światowej Organizacji Zdrowia, maksymalna dzienna dawka spożycia cukru przez dzieci nie powinna przekraczać właśnie 3 łyżeczek.

W tabeli wartości odżywczych, zamieszczonej na etykiecie, widnieje procentowe pokrycie dziennego zapotrzebowania na poszczególne składniki. Przy cukrze mamy - 17 proc. małym drukiem jest jednak napisane, że jest to "referencyjna wartość spożycia dla osoby dorosłej", a nie dla dziecka, dla którego normy są czasem kilkukrotnie mniejsze. Warto o tym pamiętać. W całej butelce jest aż 12 łyżeczek cukru.

Co jeszcze kryje się w tych produktach? Soki owocowe, oczywiście nie ze świeżo wyciśniętych owoców, a pochodzące z zagęszczonych soków. Dwutlenek węgla, odpowiadający za tworzenie się tzw. bąbelków w napoju, aromat, a także regulator kwasowości - kwas cytrynowy. Ten składnik w dużych ilościach może nasilać objawy alergii.

We wszystkich szampanach kryje się ten sam konserwant o nazwie - dimetylodiwęglan. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności uznał ten składnik za niegroźny, ale w Australii, Japonii i Nowej Zelandii jest zakazany.

Mój niepokój budzi obecność w jednym z szampanów błękitu brylantowego, czyli sztucznego barwnika. W WP Finanse pisałam już o szkodliwości tych substancji. Dla przypomnienia - ten dodatek do żywności może wywoływać nadpobudliwość u dzieci, a znajduje się w produkcie im dedykowanym.

Na półce sklepowej znajduję szampana z motywem popularnej bajki na etykiecie. Jego skład jest podobny, do poprzednich produktów, ale różni się dodanym konserwantem. Znajduję tu sorbinian potasu. W kolejnym produkcie jako środka konserwującego użyto benzoesanu sodu, którego oskarża się m.in. o podrażnianie śluzówki żołądka.

W gazetkach promocyjnych różnych sklepów można znaleźć przed Sylwestrem atrakcyjne oferty sprzedaży szampanów dla dzieci. Butelkę o pojemności 750 ml można kupić już za 4,99 zł.

Czy jest sens podawać dziecku koktajl w postaci cukru i dodatków do żywności, nawet jeżeli miałoby być to sporadycznie, czyli w Sylwestra? Odpowiedź należy do każdego rodzica, ale myślę, że warto zastanowić się nad tym, wkładając butelkę z bąbelkami do sklepowego koszyka.