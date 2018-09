Szczęśliwa sobota dla Dolnego Śląska. Padły duże wygrane

W sobotę w Dolnośląskiem padły dwie główne wygrane: szóstka w Lotto Plus warta milion zł w Miliczu oraz główna wygrana w Ekstra Pensji we Wrocławiu, gwarantująca 5 tys. zł wypłacane każdego miesiąca przez 20 lat.

To już 8. główna wygrana w Ekstra Pensji we Wrocławiu. Tylko Warszawa może pochwalić się lepszymi statystykami. Do pełni szczęścia wystarczył jeden zakład za 5 zł kupiony w punkcie LOTTO przy ulicy Pretficza, i to na chybił trafił. Wylosowane w sobotę liczby to: 1, 3, 8, 15, 31 i 4.