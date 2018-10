Szczęśliwy punkt Lotto. Kolejna wygrana w tym samym miejscu

Polska ma od soboty 1255 Lottomilionerów. W weekend główną nagrodą podzieliły się dwie osoby. Co ciekawe, po raz kolejny szczęśliwym okazał się punkt Lotto w Legionowie.

Jak zaznaczają przedstawiciele Totalizatora, kwota ta do dziś jest najwyższą wygraną, która padła w tym mieście. Być może to właśnie ubiegłoroczny sukces jednego z graczy skłonił nowego Lottomilionera do odwiedzenia właśnie tego punktu. Zaufał on swojemu szczęściu i kupił tu zakłady Lotto wybierając metodę na chybił trafił.