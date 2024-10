Szczęsny finalizuje umowę z FC Barceloną. Oto majątek Polaka

Polski bramkarz był w przeszłości podstawowym zawodnikiem największych klubów na świecie. Jego kariera zaczęłą się w Agrykoli Warszawa, skąd trafił do młodzieżowego zespołu Legii Warszawa , a potem do Arsenalu Londyn .

W CV byłego reprezentanta Polski znajdziemy także AS Romę i Juventus Turyn. W tym drugim zespole Szczęsny grał wspólnie m.in. z Cristiano Ronaldo. Przed bieżącym sezonem bramkarz rozwiązał umowę z Juventusem i nieoczekiwanie ogłosił zakończenie kariery. Do powrotu na boisko skusiła go jednak oferta ze strony FC Barcelony. We Włoszech Polak miał zarabiać 12 mln euro rocznie.