Szef GDDKiA: przygotowujemy dokumenty na 2,5 tys. km dróg

GDDKiA zamierza w przyszłym roku ogłosić przetargi na 28 odcinków dróg ekspresowych i obwodnic, które po oddaniu do użytku wydłużą istniejące ciągi tras o ponad 330 km. Szacowana wartość ich realizacji to ok. 17,6 mld zł. Ponadto GDDKiA ogłosi też przetargi na zadania na już istniejącej sieci dróg o łącznej długości przekraczającej 330 km i wartości szacunkowej ok. 2,5 mld zł – ustaliła PAP.