"Poszła informacja na Librusie". Szkoły apelują o zakupy w Lidlu

- Już pod koniec sierpnia na librusie (elektronicznym dzienniku - red.) pojawiła się informacja o tym, że akcja Lidla startuje. Szkoła zachęca do skorzystania z niej i nic dziwnego, bo to duża placówka i przy tej liczbie uczniów i rodziców robiących zakupy w placówkach sieci handlowej, co roku udaje się zdobyć masę sprzętu - mówi pani Monika, której dziecko uczęszcza do jednej z wrocławskich podstawówek.