Szuka młodych do pracy w kawiarni. Musiał im postawić szokujący warunek

Braki kadrowe uniemożliwiają normalne funkcjonowanie kawiarni ArcyBiszkopt na warszawskim Mokotowie. Właściciel wrzucił ogłoszenie, w którym zaznacza, że pracownik musi mieć "zdolność do przychodzenia do pracy". Do postawienia tak zaskakującego warunku zmusiły go ostatnie doświadczenia.