"To już się dzieje". Firmy układają proces rekrutacji pod pokolenie Z

Młodzi o samych sobie

Słowa ekspertów zweryfikowaliśmy u osób, których one dotyczą. Zapytaliśmy osoby w wieku od 23 do 26 lat m.in. o to, na co zwracają uwagę przy wyborze miejsca pracy. 26-letni Mateusz*, artysta i grafik, wymienia: wynagrodzenie, rodzaj projektów, nad którymi przyjdzie mu pracować, obowiązki, lokalizację, czas pracy (do tej wyliczanki niektórzy z naszych rozmówców dodają jeszcze elastyczność).