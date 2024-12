Dają 14 tys. zł na start. Szukają Polaków do pracy w Norwegii

W ogłoszeniu czytamy, że kierowców szuka firma Strömma Norge AS, czyli jedna z największych skandynawskich firm w branży turystycznej działająca na terenie Norwegii , Danii, Szwecji i Finlandii.

Spółka zajmuje się organizacją różnego rodzaju wycieczek dla zagranicznych gości. W ofercie ma m.in. zwiedzanie miast z autobusów (piętrowych typu hop on-hop off).

Zakres obowiązków obejmuje przede wszystkim przewóz pasażerów autobusem wycieczkowym typu hop on hop off. Praca obejmuje różne trasy ( Oslo, Bergen, Geiranger, Haugesund, Kristiansand, Stavanger, Stryn, Ålesund).

Wymagania konieczne, które trzeba spełnić, aby zdobyć stanowisko, to wykształcenie zasadnicze zawodowe, mechaniczne o specjalizacji kierowca autobusu. Poza tym pracodawca oczekuje, kierowca będzie posługiwał się językiem norweskim w mowie i piśmie (na poziomie A2 - niższy średnio zaawansowany) oraz językiem angielskim (na poziomie B1 - średnio zaawansowany). Oferta jest skierowana do kandydatów bez nałogów .

Wymagane jest prawo jazdy kat. D. Pracodawca podkreśla, że kierowca powinien dbać o klienta, być punktualny, odpowiedzialny i profesjonalny, a także zapewniać wysoką jakość wykonywanej pracy. Mile widziane jest norweskie prawo jazdy PCV (Kjøreseddel), dostosowanie do elastycznego grafiku pracy.

W ogłoszeniu czytamy, że zakwalifikowani kandydaci będą zobowiązani do uzyskania PCV niezbędnego do wykonywania zawodowych obowiązków kierowcy, np. autobusów. Proces ten wiąże się ze spełnieniem określonych kryteriów, m.in. przedstawienia zaświadczenia o niekaralności i zaświadczenia lekarskiego.

W zamian za to firma oferuje wynagrodzenie brutto w wysokości od 40 tys. NOK, czyli ponad 14,3 tys. zł miesięcznie. Jest to praca zmianowa z elastycznym grafikiem (w grę wchodzą też nadgodziny) na czas określony (od 1 kwietnia do 31 października 2025 r.). Pracodawca pomaga w znalezieniu zakwaterowania.