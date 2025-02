Szukanie miłości przez internet. Eksperci podliczyli koszty

Według badań z 2024 r., z aplikacji randkowych korzystało ok. 4 proc. światowej populacji, co przekłada się na 349 mln użytkowników. Eksperci podkreślają, że model biznesowy tych aplikacji opiera się na zachęcaniu do korzystania z płatnych opcji, co zwiększa szanse na znalezienie partnera. Największą grupą użytkowników są osoby w wieku 36-45 lat.