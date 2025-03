Kupiła auto od komornika. Wkroczyła policja i prokuratura

Jeszcze tego samego dnia do jej domu przyszli policjanci. Z jej relacji wynika, że zażądali wydania przedmiotu kradzieży. Okazało się bowiem, że samochód, który nabyła w drodze licytacji, był wpisany do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) jako utracony na terenie Norwegii.

Mimo że Sąd Okręgowy w Katowicach orzekł jego przepadek w czerwcu 2024 r., to służby nadal go poszukiwały. Na nic zdały się tłumaczenia kobiety, że kupiła auto od Skarbu Państwa w trakcie licytacji.

Pani Agnieszka nie była świadoma, że wylicytowała poszukiwane auto, ale mimo tego prokuratura wszczęła śledztwo. "GW" opisuje, że poszkodowana przez wiele miesięcy kierowała zażalenia nie tylko do prokuratury, lecz także do policji i skarbówki.

Cytowana przez "GW" Magdalena Kobos, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, wyjaśniła, że skarbówka wykonując "nie ma kompetencji do badania okoliczności zwi ązanych z wydaniem orzeczenia" dotyczące przepadku mienia na rzecz Skarbu Państwa. Zwróciła uwagę, że to zadanie należy do organów ścigania i sądów.

Właścicielka poszukiwanego pojazdu zwróciła się do Rzecznika Praw Obywatelskich , bo chciała dowiedzieć się, jak to możliwe, że poszukiwany samochód został wystawiony na licytację przez skarbówkę.

Tym, co z pewnością skusiło panią Agnieszkę do wzięcia udziału w licytacji, to chęć zaoszczędzenia pieniędzy na zakupie pojazdu. Tego typu inicjatywy to także dobra okazja, aby nabyć np. nieruchomości w niższych cenach.