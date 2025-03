Polska firma z branży odzieżowej na skraju upadłości. Działa od 80 lat

Polanex, działający od 1945 r., to symbol polskiego przemysłu odzieżowego. Firma produkuje męskie koszule i damskie bluzki dla renomowanych marek europejskich (takich jak Hugo Boss czy Karl Lagerfeld). Jeszcze w 2023 r. Polanex notował dobrą kondycję finansową, jednak obecnie jego przyszłość jest zagrożona.

Jak podaje portal dlahandlu.pl, poseł Zbigniew Dolata (PiS) wystosował interpelację do ministra aktywów państwowych, wskazując na pogarszającą się sytuację Polanexu. Firma, będąca spółką zależną Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) , zatrudniała pod koniec 2023 r. blisko 200 osób, głównie kobiety z wieloletnim stażem.

Polityk wskazuje w piśmie, że od połowy 2024 r., kiedy doszło do zmiany zarządu, sytuacja spółki uległa pogorszeniu. Wówczas prezesem został Jan Sobusiak. Według doniesień portalu niezalezna.pl, z przedsiębiorstwa odeszli kluczowi menedżerowie, a nowa kadra została powiązana z Poznaniem, z którego pochodzi nowy prezes.

Jeszcze w 2023 r. Polanex planował inwestycje w zakup części przedsiębiorstwa Nitex, modernizację zakładu i poszerzenie grupy klientów. Z kolei ostatnio, jak ujawnił były prezes były prezes Polanexu Aleksander Kałwa, współpracę z firmą zerwał wieloletni kontrahent - Oscar of Sweden.

