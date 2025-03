Emerytury w kwietniu. Niektórzy dostaną wypłaty wcześniej

Pierwsza z nich to emeryci, którzy pobierają świadczenia 5. dnia miesiąca - 5 kwietnia to bowiem sobota. Emerytury powinny do nich trafić w czwartek (3 kwietnia) lub w piątek (4 kwietnia). Podobnie w przypadku osób, którym ZUS przypisał wypłatę świadczenia na 6. dzień miesiąca, bo 6 kwietnia to niedziela.