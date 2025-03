Złapali ich na granicy. Polak i Białorusin przewozili groźne odpady

W oficjalnym komunikacie Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku czytamy, że do kontroli zatrzymano ciężarówkę, którą prowadził 57-letni Białorusin. Funkcjonariusze prześwietlili kontener skanerem rtg. Okazało się, że znajdowały się tam części pojazdów pochodzące z demontażu oraz sześć uszkodzonych samochodów osobowych .

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) z Suwałk uznali, że przewożone towary to niebezpieczne odpady. Aby wwieźć je do Polski, potrzebne są zezwolenie i zgłoszenie w Systemie Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT). Kierowca z Białorusi nie posiadał takich dokumentów.