Zrobił remont, dostał 300 proc. podwyżki czynszu. Miasto się wycofuje

- Za co mam płacić aż tyle? Za przedwojenną chałupę? Przecież to jest nora, nie mieszkanie. Tu na stanie tego TBS-owskiego mieszkania była w kuchni westfalka węglowa i półkolisty żeliwny zlew, a pokojach były piece kaflowe. Poza tym toaletę mamy na półpiętrze, na kilka rodzin i praktycznie to wszystko - opowiadał "Faktowi" zbulwersowany pan Mirosław.