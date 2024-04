Szukasz prezentu na komunię? Inwestycyjny szał dotarł też tu

Maj i czerwiec to w Polsce tradycyjny sezon pierwszych komunii świętych, które często związane są obdarowywaniem głównego bohatera lub bohaterki uroczystości niecodziennymi prezentami. Rozstrzał kwot od 200 do nawet kilku tysięcy złotych na prezent może przyprawić o zawrót głowy. Poza gotówką, do najczęstszych podarunków należą rowery, zegarki, elektronika użytkowa czy biżuteria.