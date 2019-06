Szybciej do Ciechocinka. Nowe zasady kierowania do sanatorium

Trzeba będzie się bardziej pośpieszyć ze złożeniem skierowania do sanatorium, ale w zamian czas oczekiwania ma być krótszy. Dziś na kurację w uzdrowisku trzeba czekać nawet 30 miesięcy.

Nałęczów (Wikimedia Commons CC BY-SA, Fot: Pibwl)

Krótsze kolejki do sanatoriów ? To możliwe – przekonuje "Fakt". Gazeta wyjaśnia, że w lipcu zmienią się zasady wystawiania skierowań. Dziś skierowanie, które wystawia lekarz rodzinny, ważne jest przez 1,5 roku. Kiedy rozporządzenie wejdzie w życie, skierowanie będzie ważne tylko przez miesiąc. Jeśli w tym czasie nie wpłynie do NFZ, szansa na wyjazd przepadnie.

W dalszym ciągu skierowanie do NFZ będzie mógł dostarczyć zarówno lekarz, jak i sam zainteresowany. To drugie rozwiązanie daje gwarancję, że trafiło ono w terminie do NFZ i zostało tam zarejestrowane.

Lekarz będzie mógł wystawić skierowanie na wyjazd do sanatorium dopiero, gdy minie rok od powrotu z poprzedniego turnusu. Ma to skrócić kolejki, bo obecnie zdarza się, że kuracjusze, od razu po powrocie z sanatorium składają skierowanie na następny wyjazd. Szacuje się, że dzięki temu kolejka będzie krótsza o 150 tys. osób.

Po wejściu w życie rozporządzenia wyjechać do sanatorium będzie można nie częściej niż raz na półtora roku (włączając w to czas oczekiwania).

Lekarz NFZ wybierze sanatorium

Teraz jest tak, że to nasz lekarz rodzinny wpisuje w skierowaniu, do którego uzdrowiska mamy jechać. Lekarz specjalista w NFZ może zmienić miejsce wyjazdu, co nierzadko budzi zdenerwowanie kuracjuszy, którzy nastawili się na konkretne uzdrowisko.

Po zmianie, to lekarz specjalista z NFZ będzie sam decydował, do którego uzdrowiska skierować kuracjusza.

