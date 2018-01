Szykuje się proces przeciwko Biedronce. Byli pracownicy chcą zadośćuczynienia

Ciężka fizyczna praca, nadgodziny, nierespektowanie zasad BHP - byli pracownicy oskarżają sieć sklepów o naruszanie ich prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W sądzie będę domagać się finansowego zadośćuczynienia i przeprosin.

O sprawie pisze "Dziennik Elbląski". To właśne przed sądem w tym mieście będzie się toczyć proces. Grupa byłch pracowników Biedronki złożyła pozew już w lipcu 2017 roku. Ze względu na braki formalne i konieczność ich uzupełnienia, sprawa ruszy w marcu tego roku.

W pozwie ośmiu byłych pracowników dyskontu domaga się przeprosin na stronie internetowej Biedronki i zadośćuczynienia. Kwoty wahają się od 11 do 48 tys. zł. Pracownicy chcą zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych w postaci ich godności oraz prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy - czytamy w artykule "DE".

Choć sprawa ma trafić do sądu teraz, to nie jest nowa. Do opisywanych w pozwie problemów miało dochodzić mniej więcej w latach 1997-2002. Mimo upływu tak długiego czasu, prawnicy zapewniają, że sprawa jeszcze się nie przedawniła.