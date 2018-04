Szykuje się wielka demonstracja młodych przedsiębiorców. Powód to dla Kaczyńskiego czarna magia

Na demonstrację 20 kwietnia pod Ministerstwem Finansów skrzykują się programiści, inwestorzy i przedsiębiorcy związani z wirtualną walutą Bitcoin. Według zapowiedzi nawet 20 tys. osób ma zaprotestować przeciwko podatkowi ograniczającemu ten biznes w Polsce.

- Bitcoin to zagadnienie, którego politycy w rządzie i sejmie po prostu nie rozumieją. Dla młodego pokolenia millenialsów, pokolenia Y czy Z to naturalne środowisko i sprawa wolności - mówi dalej inwestor.

Powodem krytyki, który już niesie się w branży po całym świecie jest opodatkowanie właścicieli wirtualnych walut. Ministerstwo Finansów wykazało się betonowym, analogowym podejściem żądając podatku 2-procentowego podatku od czynności prawnych za transakcje wymiany waluty wirtualne. Ponadto w rocznym zeznaniu PIT należy wykazać przychody ze sprzedaży lub zamiany krypto-walut takich jak m. in. bitcoin, litecoin czy ether. To był tylko początek represji wobec branży. Krajowa Administracja Skarbowa zażądała od giełd i kantorów oferujących krypto-waluty szczegółowych danych na temat klientów.

"Rząd Rzeczypospolitej Polski ograniczył dostęp Polakom do stale rozwijającego się rynku krypto-walut poprzez, niekonsultowane z żadną z stron, regulacje podatkowe. W wyniku tych regulacji, wiele osób straciło, lub w najbliższej przyszłości straci swój kapitał" - piszą jej autorzy. "Polacy to wspaniały naród, który posiada jednych z najlepszych programistów technologii blockchain. W wyniku nieroztropnych działań polskiego rządu, wielu z nich buduje systemy rozliczeniowe dla zagranicznych podmiotów, przez co Państwo Polskie, czyli my wszyscy, traci podwójnie - alarmują.