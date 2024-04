Ta przyprawa to rarytas. Ale za zerwanie można dostać 5 tys. zł kary

Czosnek niedźwiedzi w smaku zbliżony jest do zwykłego czosnku, ale w przeciwieństwie do niego jest lepiej przyswajany przez organizm i nie pozostawia nieprzyjemnego zapachu w ustach. Roślina ma zastosowanie w medycynie ze względu na dużą ilość związków przeciwutleniających i przeciwzapalnych. W kuchni używana bywa jako dodatek do jajek, żółtego sera, makaronów i mięs.