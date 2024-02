Polacy w "gazowej pułapce". Co to oznacza?

- Obecnie cena 1 kilowatogodziny dla odbiorcy to ok. 90 gr. Po 1 lipca, gdyby tarcza przestanie działać, może wzrosnąć do ok. 1,50 zł. Czyli o ok. 70 proc. - szacował w rozmowie z "Faktem" Bartłomiej Derski, ekspert z portalu wysokienapiecie.pl.