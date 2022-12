Tak będziemy świętować koniec roku. Miejsca noclegowe pozajmowane mimo wysokich cen

Tyle Polacy wydadzą na święta

Mimo że poziom rezerwacji w kurortach pokazuje, że sporo osób nie szczędzi pieniędzy, by świętować koniec roku, to jednak wielu Polaków zaciśnie w grudniu pasa. Niemal 40 proc. osób, które wzięły udział w badaniu firmy doradczej Research Partner, deklaruje, że kupi mniej produktów żywnościowych na święta niż rok temu. Tylko 3 proc. ankietowanych chce kupić więcej. 34 proc. planuje zaopatrzyć się w tyle samo produktów żywnościowych, co na święta 2021 roku.