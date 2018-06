Tak mieszkają ubogie rodziny. Brak jakiegokolwiek ocieplenia i ciepłej bieżącej wody

Krakowski Alarm Smogowy i firma doradcza PwC we współpracy ze Stowarzyszeniem Wiosna przeprowadziły badania stanu domów beneficjentów programu Szlachetna Paczka. Wyniki są zatrważające.

Okazuje się, że aż dwie trzecie osób zgłoszonych do programu Szlachetna Paczka mieszka w domach jednorodzinnych, z czego 60 proc. jest zupełnie nieocieplona.

Co trzecia ankietowana osoba, która mieszka w takim domu, skarżyła się na zimno. Nieco lepiej, ale wciąż źle, było w budynkach wielorodzinnych, gdzie na to samo skarżył się co piąty pytany.