Tak nie dawaj napiwków. "Policzek dla kelnera"

Standardowo kwota napiwku wynosi około 10-15 proc. wartości rachunku. Przy wyjątkowo dobrej obsłudze niektórzy klienci decydują się na większe sumy. W Polsce rzadko spotykamy sytuacje, w których napiwek jest automatycznie doliczany do rachunku — jest to zazwyczaj decyzja klienta. Taka praktyka jest częściej stosowana przy obsłudze większych grup.

Warto unikać zostawiania drobnych monet jako napiwku, gdyż może to być odebrane jako brak szacunku. Blog krytykakulinarna.com zwraca uwagę, że nie powinniśmy zostawiać drobnych monet o wartości 48 groszy – dla kelnera jest jak policzek. Lepiej jest nie zostawiać żadnego napiwku, niż tak niską kwotę — czytamy na kobieta.wp.pl.

Dość często napiwek to reszta po zapłaceniu rachunku. Na przykład, jeśli rachunek wynosi 72 zł, a my płacimy 80 zł, sugerujemy kelnerowi, że reszta jest napiwkiem. Najlepiej jest dawać napiwki w gotówce, aby mieć pewność, że trafią bezpośrednio do osoby nas obsługującej.