Tak też można stracić pieniądze. Uwaga na przekręt przy sprzedaży przez internet

"Przypominamy o możliwości zgłaszania takich wiadomości (dopłata do paczki, dopłata do rachunku, otrzymany link do płatności od kupującego) do analityków CERT Polska. Jest to zespół powołany do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci internet i poprzez wiadomość przesłaną na numer 799 448 084 możemy zgłosić podejrzany link. Takie zgłoszenie może uchronić tysiące innych użytkowników" - tłumaczy małopolska policja.