Tak zatrudniają firmy w Polsce. Wiceminister tłumaczy, jaki problem mają matki

Co firmy oferują poza pensją

Jeśli chodzi o dodatkowe benefity, to najpopularniejsze jest zapewnienie opieki zdrowotnej i ubezpieczenia członków rodziny (w 69 proc. firm). Co dziesiąta spółka wspiera pracowników w aspekcie mieszkaniowym. Najmniej popularne są szkolenia z zakresu work-life balance i radzenia sobie w życiu rodzinnym. U ponad połowy ankietowanych spółek świętuje się ważne wydarzenia rodzinne w życiu pracownika. Prawie co piąta spółka nagradza pracowników bonusami pieniężnymi.