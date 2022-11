Praca na Podkarpaciu dla 350 osób. Nowa fabryka giganta w Rzeszowie

Fabryka ma zacząć pracę w styczniu 2023 roku. Obiekt zajmuje powierzchnię ok. 23 tys. mkw, z czego ponad 19 tys. mkw to hala produkcyjna, a 4 tys. mkw to powierzchnie biurowe. Do roku 2025 firma planuje poszerzyć i rozwinąć działalność w zakładzie o kolejne specjalizacje. W tym czasie rozbudowane zostanie też centrum serwisowe systemów hamulcowych dla pojazdów szynowych. W kolejnych latach powierzchnia fabryki może zostać powiększona nawet do 35 tys. mkw.