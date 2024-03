Tak zmienią się raty kredytów. Wszystko w rękach ekipy Glapińskiego [TABELE]

Na nieco mniejsze oszczędności będą mogły liczyć osoby z kredytami opartymi o stawkę WIBOR 3M. W związku z tym, że aktualizacja odbywa się co trzy miesiące, to spadek stóp procentowych z zeszłego roku już został uwzględniony. Sadowski wylicza, że "rata spadnie więc o 62 zł (z 2 917 zł do 2 855 zł)".