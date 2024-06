Takich wózków w polskich sklepach jeszcze nie było. Auchan rozpoczął testy

Zakaz wstępu na plaże dla psów. Wielu Polaków jest na "tak"

Choć psy coraz częściej towarzyszą nam w aktywnościach poza domem, to co do jednej kwestii Polacy są dość mocno sceptyczni. Badanie Ariadny przeprowadzone na zlecenie Wirtualnej Polski pokazało, że 50 proc. ankietowanych popiera wprowadzenie w Polsce zakazu wprowadzania psów na plaże nad morzem.