Takie będą emerytury i trzynastki w 2025 r. Koniec dużych podwyżek

- Te dodatki, a szczególnie czternastka obwarowana progiem 2900 zł, zniechęcają do dłuższej pracy. Z roku na rok liczba osób, które otrzymają czternastkę, będzie się zmniejszała. Należałoby wprowadzić bardziej uczciwe zasady, bo obecnie jeśli pracujemy dłużej, to mamy wyższą emeryturę, co oznacza, że dostajemy skromną czternastkę lub nie dostajemy jej wcale. Tak skonstruowany system nie jest zachęcający - ocenia Sobolewski.