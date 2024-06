Takie emerytury dostają zakonnice. Spójrzcie na te kwoty

Te składki do ZUS mają wpływ na końcową kwotę emerytury. Duchowni, którzy zajmują się tylko działalnością duszpasterską i nie mają umowy o pracę, sami wpłacają składki do ZUS. To 20 procent ich stawki, a resztę, czyli 80 procent, pokrywa Fundusz Kościelny. W takim przypadku składka jest obliczana na podstawie minimalnego wynagrodzenia.