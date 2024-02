Takie skarby znajdują przy opróżnianiu mieszkań. "Wyrzucili carski samowar"

- Naszym zadaniem jest opróżnienie mieszkania całkowicie, więc zabieramy też np. szklanki, łyżki, widelce, ubrania czy książki. Dla wielu osób to bezwartościowe rzeczy, a my dajemy im drugie życie. Raz w tygodniu jeździmy na bazar i sprzedajemy te przedmioty skromnie żyjącym ludziom za symboliczne pieniądze. Oni opowiadają nam niesamowite historie. Jedna klientka przyznała, że była bardzo bogata w czasach PRL, oszczędności oddała dzieciom, a teraz została z niczym. Dla takich osób zakup nowej szklanki, nawet z drugiego obiegu, to chwila radości. Często ustawiają się do nas kolejki, bo dla osób samotnych to też okazja do interakcji - wyjaśnia nam Andrzej.