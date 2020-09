Takiej zrzutki jeszcze w Polsce nie było. Mieszkańcy zbierają pieniądze na nową drogę

"Mieszkańcy Zapola w Wysokiej Głogowskiej od lat walczą o drogę dojazdową do swoich domów. Mimo wielu zapewnień m.in ze strony władz gminy droga ta nie została ofosowana i trwale utwardzona, mieszkańcy muszą zmagać się z trudami dojazdu do swoich posesji. Walczymy z tym od lat. Nie mamy do nikogo pretensji. Jednak nie możemy już dłużej czekać. Chcemy żyć normalnie" – tak brzmi opis zbiórki, jaką założyli mieszkańcy miejscowości niedaleko Rzeszowa.