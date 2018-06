Tanie mieszkanie, zwolnienie z czynszu, darmowa komunikacja. Niemcy kuszą Polaków

Niemieckie Görlitz jest w dramatycznej sytuacji. W ciągu trzech ostatnich dekad liczba mieszkańców skurczyła się tam niemal o połowę. Niemcy w mieście mieszkać nie chcą, więc władze kuszą Polaków. Na przykład zwalniając ich z czynszu.

Nie tylko to przyciąga Polaków do osiedlania się w niemieckim mieście. Również ceny mieszkań mogą się wydawać dla Polaków bardzo atrakcyjne. Na przykład 50-metrowe mieszkanie w kamienicy w dobrej lokalizacji można nabyć już za ok. 14 tys. euro, czyli ok. 60 tys, zł. W Zgorzelcu, polskim mieście po drugiej stronie Nysy Łużyckiej, takie mieszkania kosztują przynjamniej 100 tys. zł - informuje gazeta. A nowi lokatorzy są miastu bardzo potrzebni. Nawet w ścisłym centrum tego 54-tysięcznego miasta stoją dziś praktycznie niezamieszkane kamienice. Z miasta po zjednoczeniu Niemiec wyjeżdżają przede wszystkim młodzi mieszkańcy, głównie na zachód kraju.